Córka Marka Czyża komentuje pierwsze kroki ojca w TVP. Wspomniała o tym, jak traktowano ją wcześniej: "Było nam z tym źle"

Córka Marka Czyża o wystąpieniu dziennikarza w "Wiadomościach"

Marek Czyż może się pochwalić wieloletnim medialnym doświadczeniem. Dziennikarz przez wiele lat (z przerwami) pracował w TVP, po odejściu w 2016 roku był zaś związany m.in. z Nowa TV czy Halo.Radio. Do lipca 2023 roku pełnił zaś funkcję dyrektora informacji w Radiu ZET. Wygląda na to, że dziennikarska pasja jest w rodzinie Czyża dziedziczna. Ze światem mediów związana jest bowiem także córka nowego gospodarza "Wiadomości". Zuzanna Czyż od kilku lat pracuje w TVP, spełniając się jako reporterka i prezenterka TVP3 Katowice. Okazjonalnie pojawiała się też na antenie TVP Info.

Jestem dumna z taty. Tata ma w sobie kompas moralny i jest bardzo rzetelnym dziennikarzem. Jest moim idolem i wzorem dla wielu dziennikarzy. (...) On ma w głowie wszystko poukładane. Jest mądrym człowiekiem. Co chwilę do siebie dzwonimy. Tata radzi mi za każdym razem, żeby nie czytać informacji z różnych portali - powiedziała "Faktowi" Zuzanna Czyż.