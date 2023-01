Kinga Rusin chwali się, ile przeleje na WOŚP i wali w PiS: "Brakuje na służbę zdrowia, ale nie na PROPAGANDĘ TVP" (WIDEO)

Za Kingą Rusin trudno ostatnio nadążyć. Popularna dziennikarka z zatrważającą częstotliwością zmienia miejsce pobytu. To raz pozdrawia nas z wybrzeży Australii, to z Malediwów, a tu nagle ląduje w Kostaryce. Mimo tak częstych zmian szerokości geograficznych jedna rzecz pozostaje ta sama. Rusin wciąż w miarę swoich możliwości angażuje się w polskie sprawy, zawsze zabierając głos w kwestiach istotnych dla narodu, nierzadko uderzając w obecną władzę.

Nagranie, którym Kinga podzieliła się z fanami z okazji finału WOŚP , specjalnie nie różniło się od tych, do których jesteśmy już przyzwyczajeni. Dziennikarka wpięła we włosy piękny kwiat, ustawiła się na tle malowniczych fal i przemówiła, jakby od niechcenia dorzucając, że za chwilę poleci "łapać falę".

W końcu nadszedł ten dzień, na który cały rok czekaliśmy. W dniu 31. finału WOŚP bardzo gorąco witam Was z kostarykańskiego wybrzeża Pacyfiku, z jednej z najlepszych plaż do surfingu. (...) My z Markiem też za chwilę wskakujemy łapać falę. Ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy zbierają pieniądze na Orkiestrę i mamy taki apel. W roku wyborczym pokażmy rządzącym, tym wszystkim sceptykom, że ludzi dobrej woli w Polsce jest więcej, że jesteśmy wspaniałym narodem i znowu pokonamy polski rekord hojności.