Kinga Rusin drwi z działalności Agaty Dudy i chwali aktywną na Instagramie Ołenę Zełeńską: "To jest konto, które TRZEBA śledzić"

Ilekroć Agata Duda przerywa milczenie, jest tylko gorzej. Z okazji 8 marca przeszła samą siebie. Jej "apel" stworzony z myślą o wsparciu Ukrainy, jest nie tylko głupi, ale podły. I byłoby nam z tego powodu bardzo wszystko jedno, gdyby nie fakt, że jej żenujące słowa padają z oficjalnej strony prezydent.pl i to w czterech językach. Agata Duda uznała za stosowne, by w Dniu Kobiet apelować do Rosjanek o zatrzymanie wojny "na" Ukrainie. Zachęca, by takie hasło umieszczać na kartce i pozować z nim w dłoniach. "Rosyjskie kobiety zatrzymajcie wojnę" - to mówi polska prezydentowa w kolejnym dniu konfliktu zbrojnego. Czy można się bardziej zaorać? Droga Agato, to nie rosyjskie kobiety są odpowiedzialne za wojnę - to jest męska zabawa zakorzeniona w toksycznych wzorcach. Gdy Putin pręży muskuły, sytuacja rosyjskich kobiet jest dramatyczna. W tym patriarchalnym społeczeństwie bliźniacza do Ordo Iuris siła wprowadziła program Przemoc +, ten sam, który chciała nam zgotować ministra Rafalska. Choć przemoc domowa ma w Rosji niebywałą skalę, za rządów Putina wprowadzono prawo, zgodnie z którym pierwsze pobicie w rodzinie nie jest przestępstwem. Dopiero "dogrywka" ma taką kwalifikację. (...) - brzmi wpis ochoczo zalinkowany przez Rusin, pod którym ta nie omieszkała dorzucić swoich trzech groszy: