Kinga Rusin DRŻY o TVN, który może wpaść w ręce węgierskich inwestorów. "Wyobraźcie sobie: rzeka kłamstw, manipulacji i Mejza na czele fundacji"

Kinga Rusin drży o TVN, który może trafić w ręce Węgrów

Kambodża Kambodżą, ale ja drżę o TVN … Jeżeli doniesienia mediów (...) się potwierdzą, stację mogą teraz kupić od Warner Bros. Węgrzy powiązani z Orbanem. A wtedy jest bardzo prawdopodobne, że spełniłoby się wypowiedziane niedawno publicznie "proroctwo" Obajtka o jego telewizyjnej prezesurze. Za jego kadencji na PiS pracował Orlen. Teraz to samo byłoby w telewizji. Tylko sobie to wyobraźcie: rzeka kłamstw, manipulacji i szczucia jak za Kurskiego w TVP. I Mejza na czele fundacji TVN pomagającej chorym dzieciom… - napisała dziennikarka.

Dobrze by było gdyby się nie zdarzyło. Cały czas liczę na to że dziennikarze Onetu pospieszyli się z tym "newsem"… - odpowiedziała Rusin.

Pani Kingo, to dlaczego ten wasz amerykański właściciel nie zablokuje tej sprzedaży? (...) Skoro Amerykanie znają sytuację , znają PiS, znają Obajtka, wiedzą, co wyrabia Orban, to dlaczego pchają sprzedaż w ich ręce? Od tego powinna wyjść ta dyskusja! - stwierdziła kolejna internautka.

Na szczęście nie jest to "mój właściciel". Zrezygnowałam z pracy w TVN ponad cztery lata temu. Właściciel TVN to Warner Bros. Discovery, wielka, amerykańska, prywatna korporacja, która ma swoje plany, również finansowe. I jak prawie każda prywatna firma przede wszystkim myśli o zarobkach. Skoro TVN jest wystawiony na sprzedaż, to jego właściciel chce dostać jak najwięcej pieniędzy. Na demokracji nie zarobią. Może jednak ktoś przebije węgierską ofertę. Na to jeszcze liczę - podkreśliła w odpowiedzi Kinga Rusin.