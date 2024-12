Kinga Rusin nadaje z Kambodży i docenia Marka: "Poświęcił się dla mnie i przyjechał tu po raz drugi. Biedactwo"

Kinga Rusin , odkąd zakończyła współpracę z TVN, przemierza świat wzdłuż i wszerz, dzieląc się doświadczeniami i wrażeniami na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 556 tys. osób. Pod koniec września gruchnęły wieści, że Edward Miszczak , jej były szef, chciałby ściągnąć ją do Polsatu, aby poprowadziła poranny program "halo, tu Polsat". Co ciekawe, sama zainteresowana nie zaprzeczyła tym doniesieniom i zdradziła, że otrzymuje mnóstwo propozycji od różnych mediów.

Zasypaliście moją skrzynkę sympatycznymi wiadomościami po artykułach o moim rzekomym powrocie do telewizji. To bardzo miłe, że tęsknicie za mną na ekranie. Mogę jedynie potwierdzić, że dostaję propozycje z różnych stacji i platform, niektóre nawet zaskakujące - napisała tajemniczo.

Wygląda na to, że żadnej z tych propozycji Kinga Rusin (póki co!) nie zdecydowała się przyjąć, ponieważ właśnie wyruszyła w kolejną podróż. Tym razem ponownie zwiedza Kambodżę w towarzystwie Marka. Gwiazda zdradziła, że jej ukochany początkowo nie był przekonany do tego pomysłu, ale ostatecznie się zgodził.