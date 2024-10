Kinga Rusin wydała oświadczenie ws. informacji na temat POWROTU do telewizji!

Najgorsze, co mogło spotkać Polskę, to powrót do władzy Tuska, co pozwoliło tym resortowym bachorom typu Rusin, Olejnik wypłynąć na szerokie wody i uczyć Polaków. Ludzie, na przyszłość: nie sprzedawajcie Polaki za kawałek pizzy. W 1939 Polacy bronili swojej ojczyzny jak mogli, wielu przypłaciło za to swoim życiem, a teraz oddajecie swoją ojczyznę za pizzę, bo myślicie, że ktoś wam przyzwoli na aborcję. Wstyd mi za Was!