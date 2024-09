TYLKO NA PUDELKU: Edward Miszczak ściągnie Kingę Rusin do Polsatu?! "To jego ulubienica. Od lat było to jego DUŻYM MARZENIEM"

Kinga Rusin w Polsacie? Na korytarzach stacji huczy od spekulacji

Od jakiegoś czasu w siedzibie stacji aż huczy od plotek wokół możliwych transferów do Polsatu, gdzie od kilku tygodni funkcjonuje powołana przez Edwarda Miszczaka śniadaniówka. Jak udało nam się dowiedzieć, stacja jest zadowolona z wyników oglądalności i ma ambitne plany wobec pasma porannego, stawiając na sprawdzone sposoby. Mowa tu o zaangażowaniu świetnie znanych polskim widzom twarzy, tak jak to było w przypadku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Kinga to od lat ulubienica Edwarda - mówi Pudelkowi pracownik Polsatu. On darzy ją wielkim szacunkiem, również za to, że potrafiła sama zrezygnować z telewizji, a nie na siłę gonić za popularnością. Ściągnięcie Rusin do Polsatu było od zawsze dużym marzeniem dyrektora. Jeśli jednak jakieś wstępne rozmowy już się odbyły, to na pewno towarzyszyła im aura tajemnicy, bo na Ostrobramskiej nikt Kingi nie widział.