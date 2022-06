Kinga Rusin ekscytuje się pobytem w paryskim "Ritzu" za minimum osiem tysięcy za dobę: "Kusi mnie, by zostać tu na dłużej" (ZDJĘCIA)

Fara 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jakby to napisać taktownie ? Mieszkałam w tym hotelu, przysięgam w życiu by mi do głowy nie przyszło informować o tym opinii publicznej. Na szczęście jestem nierozpoznawalna , ale tym bardziej mnie to szokuje. Serio? Hotel? Drogi, ale to tylko hotel, dla p.Rusin to coś wyjątkowego, żeby ludziom tym głowę zawracać ???