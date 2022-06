Kinga Rusin chwali się, że wytrzymała w Saint-Tropez tylko kilkadziesiąt godzin: "Marek PORWAŁ MNIE do Paryża!" (FOTO)

Kinga Rusin to naczelna obieżyświatka polskiego show biznesu. Odkąd zakończyła swoją przygodę z "Dzień Dobry TVN", spełnia się roli zawodowej podróżniczki. 51-latka do Polski wpada już tylko "przy okazji"...

Choć Kinia dopiero co chwaliła się kadrami z Rodos, już zdążyła się przemieścić. Aktualnie celebrytka przebywa we Francji, której eksplorowanie rozpoczęła od Saint-Tropez. Tego, że dotarła na Lazurowe Wybrzeże, nie omieszkała zakomunikować za pomocą zdjęcia na tle luksusowych jachtów.

Okazuje się, że w Saint-Tropez Rusin nie zabawiła długo. Jak oznajmiła w środę na Instagramie, stało się to poniekąd nie z jej woli.

Najwyraźniej dla Marka moja różowa, wieczorna kreacja z poprzedniego posta - Kinga nawiązuje do opublikowanego we wtorek zdjęcia - I w ogóle Saint-Tropez były zbyt spokojne, więc wczoraj rano porwał mnie do Paryża na Roland Garros! - pisze podekscytowana "porwana" pod fotografiami z kortem w tle, następnie dzieląc się pokrótce przebiegiem rozgrywek, które miała już okazję obejrzeć: