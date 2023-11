Kinga Rusin OBURZONA zaproszeniem internauty do Polski. "To mój kraj i nie trzeba mnie do niego zapraszać"

Śledząc media społecznościowe Kingi Rusin , można by stwierdzić, że 52-latka jest obywatelką świata. Dziennikarka jest w ciągłej podróży i chociaż jakiś czas temu media rozpisywały się o tym, że wraz z długoletnim partnerem uwiła sobie gniazdko w Kostaryce, to ostatnie informacje, które właśnie przekazała, rzucają nowe światło na temat oficjalnego miejsca jej bytowania .

Kinga Rusin pochwaliła się emocjonalną wizytą w filharmonii

Kinga Rusin przez kontuzję nogi od jakiegoś czasu przebywa w Polsce, gdzie dochodzi do siebie. Niedawno dziennikarka pochwaliła się materiałem z wizyty w Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie stawiła się, by wysłuchać na żywo muzyki z filmu "Chłopi" . Wyjątkowe wydarzenie obudziło w 52-latce wielkie emocje, a swoimi refleksjami postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami.

Co to był za wieczór z polską muzyką ludową! Wzruszyłam się, bo ponad 11 lat tańczyłam i śpiewałam w Dziecięcym Zespole Pieśni i Tańca Varsovia, nazywanym też Mini Mazowszem. Uwielbiałam to! Polska muzyka ludowa jest piękna i bogata, wzrusza i porywa. Podziwiam to, czego w swojej interpretacji polskiego folkloru dokonał kompozytor muzyki do Chłopów - napisała wzruszona.