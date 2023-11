Niestrudzona Kinga Rusin myszkuje o kulach po luksusowym domu handlowym. Jej torebka kosztowała FORTUNĘ (ZDJĘCIA)

Gdy akurat nie wygrzewa się na plażach Bora Bora albo nie rozprawia się z lobby myśliwskim, Kinga Rusin lubi od czasu do czasu poświęcić się nieco bardziej przyziemnym pasjom, do jakich można niewątpliwie zaliczyć modę. Gwiazda pod koniec września obwieściła, że właśnie przeszła rekonstrukcję ścięgna, dlatego ostatnie tygodnie spędziła, ucząc się poruszać przy pomocy kul. Nawet one nie były jednak żadną przeszkodą, gdy do jej ulubionego domu handlowego wleciały promocje z okazji Black Friday. Kingi nie mogło tam zabraknąć.