Kinga Rusin świętuje rychły koniec kadencji Mikołaja Pawlaka: "NAJGORSZY w historii (NIE)RZECZNIK Praw Dziecka! Gorszy był tylko CZARNEK"

Mikołaj Pawlak , który w grudniu 2018 roku został zatwierdzony przez Senat na Rzecznika Praw Dziecka, zasłynął wieloma skandalicznymi wypowiedziami. W przeszłości urzędnik państwowy mówił, że "stosowanie metody in vitro jest niegodziwe" . Stwierdził też, że nie widzi niczego złego w karaniu dzieci klapsami. Kontrowersyjny polityk nie ma raczej co liczyć na kolejną kadencję, która upłynie już 14 grudnia.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, we wtorek rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatów na urząd Rzecznika Praw Dziecka. Kluby poselskie mają czas do 20 listopada do godz. 16. Sejm, nauczony doświadczeniem z 2018 roku (gdy następcę Marka Michalaka wybrano po pięciu miesiącach od zakończenia jego drugiej kadencji), chce tym razem wszystko przygotować i "załatwić" już wcześniej.