Kinga Rusin o kulach kręci się po centrum Warszawy, wystrojona w markowe dodatki za ponad 13 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Gdyby kózka nie skakała to by nóżnki nie złamała,,,,,Tak szalała Pani Kinga, pokazywała wszędzie jaka to jest wysportowana i sprawna fizycznie jak na swój wiek aż tutaj niespodzianka,,,hmm,,??? Pan Bóg pokazuje człowiekowi, że bez Niego niewiele może on uczynić,zwłaszcza dobrego i że człowiek, nie jest wszechmocny, niech nie chełpi się ponadto tym co posiada, darami, które od Boga otrzymał, niech nie czuje się lepszy poprzez to co posiada i niech nie patrzy z pogardą na drugiego, co ma mniej pieniędzy czy talentów.Obecnemu człowiekowi wydaje się,że może wszystko, jednak prawda jest taka,że nie może wszystkiego,niech człowieka nie zżera pycha, bo ona kroczy tuż przed upadkiem.Bóg czasem dopuszcza na człowieka poważne lub potężne nawet doświadczenia, żeby pokazać mu kim jest ,że jest tylko słabym człowiekiem ,ograniczonym, że nie jest "bogiem" i niegdy nim nie będzie.Człowiek jest jednak, pięknym stworzeniem przez Boga,zwłaszcza ten,który stara się żyć w Jego cieniu.