Kinga Rusin odpowiada i DZIĘKUJE Robertowi Kozyrze. Wcześniej ją pochwalił i uderzył w Rozenek: "Skrytykował NIEUDANY "EKSPERYMENT""

Robert Kozyra powrócił niedawno na łamy mediów za sprawą ostrych uwag wystosowanych do Julii Wieniawy i Małgorzaty Rozenek . Obie pojawiły się na scenie Top of the Top Sopot Festival 2023 w roli prowadzących, a pierwsza z wymienionych niebawem zasiądzie w jury programu "Mam Talent" . Kozyra nie jest tym chyba zachwycony, bo o nowej roli Julki powiedział tak:

Małgorzata Rozenek skrytykowana przez Roberta Kozyrę. "Nie da się wciskać ludziom kitu"

Nie trzeba znać się na mediach, żeby wiedzieć, że pani Rozenek nie ma talentu do mediów "na żywo". Co innego nagrywany i montowany program, w którym reżyser mówi: "A teraz powiedz, Małgosiu "oddaj perły"", a co innego program na żywo, w którym trzeba mieć osobowość, charyzmę, refleks i wdzięk. Program "Dzień dobry TVN" pokazał, że pani Rozenek tego nie ma. Za to ma źle ustawiony głos i mówi z błędami, których nie popełniają ludzie z maturą.