Robert Kozyra uderza w Julię Wieniawę: "Drętwa pseudoaktorka udająca piosenkarkę". Gwiazda ODPOWIEDZIAŁA na wizji w "DD TVN"

Mona 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ma racje. Julka to produkt. Co jej nie każesz ona zrobi… to nie jest fajne obsadzać wszędzie te same twarze bo maja „fallowersow” na ig a jak później się okazuje są wykupieni… jest wielu młodych zdolnych, wykształconych ludzi o których się zapomina bo celebryci są bardziej w cenie… tylko co Ci celebryci reprezentują? W większości to próżni ludzie, Julka udaje mądra, a jej wypowiedzi to pyskówki… jest arogancka i się panoszy.