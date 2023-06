Kinga Rusin "pozuje" z Igą Świątek i zapowiada: "Aby zmniejszyć stres przed finałem, idę na MODOWE zakupy" (FOTO)

Eco 47 min. temu zgłoś do moderacji 109 50 Odpowiedz

To nie jest hejt ale prawda. Najwiekszymi trucielami swiata sa celebryci. Ciagle uzywaja drogich samochodow samolotow ciuchow itd. A potem w TV naklaniaja biednych do segregacji smieci. Jeden wypad Kingi samolotem powoduje tyle zatrucia powietrza ze my musielibysmy codziennie segregowac smieci przez rok. Dosc tej obludy..