Kinga Rusin prosto z promieni greckiego słońca podsumowuje wyrok TK: "Zbiera się na WYMIOTY! Będziemy WRZODEM EUROPY"

Hkal 16 min. temu

Proponuję rozejrzeć się, kto głosował na PiS. Ludzie z jakim wykształceniem i w jakim wieku. Na mojej uczelni (UJ) była robiona ankieta; na obecną partię rządzącą głosowało mniej niż 10% studentów. Gdy był strajk kobiet, całym rokiem szliśmy na niego po zakończonych zajęciach, nikt się nie wyłamał. To, co się dzieje, jest brakiem szacunku przede wszystkim do nas. Większość osób, które wspierają całkowity zakaz aborcji, to starsi ludzie wychowani w innych czasach, często skrajnie katoliccy, którzy zapomnieli, jak to było być młodym, a samych siebie sprzed 60 lat podświadomie idealizują. Dlaczego kobieta, która już od lat sama nie może mieć dzieci i jej to nie dotyczy, decyduje o moim życiu? Dlaczego moja nastoletnia siostra ma uczestniczyć w mszach na rozpoczęciu roku, choć nawet nie jest ochrzczona, a w rodzinie nikt nie jest katolikiem? Przecież chodzi do szkoły świeckiej, państwowej, jest chyba rozdział państwa od kościoła. Czemu Polska wydaje ogromne pieniądze na ludzi z olbrzymią ilością dzieci, zasiłki dla bezrobotnych itd.? Jestem na 5 roku - od poniedziałku do piątku chodzę na uczelnię, a potem idę do pracy (zwykle od 16 do 20), więc wstaję o 6 rano, a w mieszkaniu jestem o 23. W soboty mam kurs, w niedziele pracuję. Uczę się w okienkach. I mnie nikt nie pomaga, choć daję państwu już sporo, a potem dam więcej - będę wykorzystywać wiedzę i doświadczenie kierunkowe, by budować ten kraj. A koleżanka, która się dorobiła trójki dzieci i męża nieroba żyje jak pączek w maśle. Dlaczego państwo wspiera takie coś? Głupio mi wyjechać z kraju po tym, jak pobierałam w nim za darmo edukację, ale ten rząd z roku na rok coraz bardziej pluje mi w twarz.