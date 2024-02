Kinga Rusin reaguje na kontrowersyjny materiał Stanowskiego i Mazurka o Elizie Michalik. "SZOWINISTYCZNY WYKWIT"

MONISŁAW 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przeżywają jakieś bzdety, a Unia już dawno wyeliminowała górnictwo, teraz skutecznie eliminuje rolnictwo (sprowadzają z Afryki żywność....), następnie Unia wyeliminuje szkolnictwo (już zaczynają sukcesywnie robić lekcje zdalne, nie zadawanie żanych przedmiotów do odrobienia...jak najmniej nauki.... itd.itp.), powolutku w Europie zrobią ciemną masę, nie będzie opału, nie będzie co jeść (bo rolników nie będzie, chcą tez wykończyć hodowlę zwierząt...), a ciemna masa będzie myślała co tu upolować na obiad (jakiegoś zająca?). Każdy będzie mieszkał w lesie i będzie jadł robaki z drzew lub jakieś glisty z ziemi. Za to będzie ich ekologia! Lekarzy tez nie będzie. Doprowadzają do epoki średniowiecza lub starożytności- byle choroba i człowiek nie dożyje 20 lat.