PIEKŁO ZAMARZŁO! Małgorzata Rozenek JEDNOCZY SIĘ z Kingą Rusin: "Rzadko mam okazję się z nią zgodzić, ALE..."

Kto by pomyślał, że kiedyś dożyjemy dnia, kiedy dwa przeciwległe bieguny polskiego show biznesu, Małgorzata Rozenek i Kinga Rusin , porzucą swoje waśnie z zamysłem zwalczenia wspólnego przeciwnika? Lata wbijania sobie wzajemnie szpil na forum publicznym poszły w niepamięć jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a podziękować za to możemy... Krzysztofowi Stanowskiemu ?

Małgorzata Rozenek wyraża się z dezaprobatą o Krzysztofie Stanowskim

Przy okazji niedawnego wyjścia na ściankę Małgorzata Rozenek "nadziała się" na pytanie reporterki Świata Gwiazd, która dała jej dwie opcje do wyboru: Kanał Sportowy czy Kanał Zero. Gwiazda TVN jasno dała do zrozumienia, że żaden projekt związany z osobą Krzysztofa Stanowskiego jest dla niej nie do przyjęcia.