Krzysztof Stanowski odpowiada internautce na uwagę, WYTYKAJĄC Kindze Rusin WIEK! Klasa?

Słownych przepychanek w mediach społecznościowych między Krzysztofem Stanowskim a Kingą Rusin ciąg dalszy. Instagramerka bez granic dopiero co wypuściła w mediach społecznościowych elaborat na temat potencjalnych zagrożeń płynących z działalności Krzysztofa Stanowskiego, poświęcając przy tym chwilę na jego uprzedzenia i ego. Wiadome więc było, że na odpowiedź Stanowskiego długo nie trzeba będzie czekać. Niestety, zamiast merytorycznej riposty znowu dyskusja została sprowadzona do poziomu gimnazjum. Najpierw, przechwalając się na temat wyników "dokumentu" o Caroline Derpienski, Krzychu wbił Kindze delikatną szpilę, pisząc, że jedyną złą wiadomością związaną z filmem jest to, że nie podobał się on byłej gwieździe TVN-u. Podpuszczony przez fanów poleciał jednak w końcu po bandzie.