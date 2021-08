Kinga Rusin siedzi&myśli o "PROSTYTUCJI POLITYCZNEJ": "Przez ile politycznych łóżek przeszli taki Kukiz czy Ogórek?"

Kinga Rusin , odkąd odeszła z TVN-u, w końcu może w nieskrępowany sposób wyrażać swoje poglądy, nie bojąc się interwencji pracodawcy. Robi to głównie na Instagramie, gdzie oprócz promocji swoich kosmetyków i uwrażliwiania fanów na sprawy ekologii, krytykuje Prawo i Sprawiedliwość.

Czasem była żona Tomasza Lisa toczy też personalne spory, tak jak ten z Magdaleną Ogórek . Obecna gwiazda TVP obraziła się na byłą gwiazdę TVN za słowa o "reżimowej kreaturze" i zagroziła jej pozwem . Potem śmiała się z niej na antenie Telewizji Polskiej . Nie wiemy, czy pozew Magdy wpłynął do sądu, ale Kinga nie została powstrzymana i kontynuuję swoją krucjatę. W piątek opublikowała nowy post, tym razem o "prostytucji politycznej" , w którym rozważa kondycję moralną Pawła Kukiza i właśnie Magdaleny Ogórek.

(...) Skala bezczelności pisowców - jak Witek, czy pisowskich kolaborantów - jak Kukiz czy Ogórek, poraża - pisze wprost Kinga Rusin, która w swoim stylu "siedzi&myśli" na tle basenu. "Biedny" Kukiz, ofiara "nagonki"! A on przecież tylko "realizuje swój program" - wy wstrętni hejterzy! (...)

Dalej Kinga tłumaczy, że nie ma po co litować się nad Pawłem Kukizem , którego po słynnej reasumpcji głosowania zalał hejt. Jej zdaniem sam jest sobie winien, bo, jak Magdalena Ogórek, jest "polityczną prostytutką" .

Przez ile politycznych łóżek przeszli taki Kukiz czy Ogórek, by zrobić sobie dobrze, udając, że nic w tym zdrożnego? Czy można się dziwić, że wielu krzyczy o prostytucji politycznej? - pyta Rusin i przechodzi do krytyki Magdaleny Ogórek. Umówmy się, na to czekaliśmy najbardziej.