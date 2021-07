Kinga Rusin UDERZA w "PiSowskich czynowników" i ustawę "anty-TVN": "Marzy wam się POLSKA BIAŁORUŚ! Jesteście ŚMIESZNI I ŻAŁOŚNI"

JaM 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kinga powiedziała prawdę i te słowa cisną się większości świadomej i mądrej części społeczeństwa polskiego, to że tutaj robicie sobie dziwne żarty z Kingi czy ogólnie z tragicznej sytuacji w Polsce to świadczy tylko o poziomie głupich prostych ludzi, którym wszystko jest obojętne i nie potrafią określić swoich poglądów czy coś lubią czy nie a jak nie lubią to się przyzwyczaja. Żyją sobie bo jakoś jest bo jakieś grosze sypną od czasu do czasu i leci. Wszędzie wszystko jest bylejakie, marnej jakości nieprofesjonalne jak cały ten rząd i prostacy tam się znajdujący. Wstyd Polsko że pozwalasz na to wstyd że pozwalasz pluc sobie w twarz a nie długo dasz sobie nasrać na głowę i też będzie wszyscy uważać że jest dobrze.