Kinga Rusin w bikini komentuje nowe pomysły ministra Czarnka: "UMYSŁOWE MASTODONTY. Próbuje się sprowadzić kobiety DO ROLI INKUBATORÓW"

Jednym z gorących tematów ostatnich dni jest wywiad doktora filozofii (!) Pawła Skrzydlewskiego, jaki ukazał się w prawicowym "Naszym Dzienniku". Naukowiec, zawodowo także doradca Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, przedstawił na łamach magazynu priorytety oświatowe na nadchodzący rok szkolny. Te są proste - to głównie wychowanie młodych kobiet, a właściwie, jak to opisał, "ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich". Określenie rodem z brewiarza obiegło media lotem błyskawicy, nic więc dziwnego, że pochyliła się nad nim i Kinga Rusin.