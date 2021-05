Kinga Rusin pozdrawia z Malediwów z KONSTYTUCJĄ W RĘKACH i apeluje: "Nie dajmy się OSZUKAĆ PiS-owi"

Jak wszyscy zapewne wiemy, Kinga Rusin wypowiadała się za pośrednictwem mediów społecznościowych już na niejeden temat. Od lat aktywnie działa na rzecz ratowania środowiska, upomina się o prawa mniejszości i krytykuje dalsze ograniczanie swobód obywatelskich, co nie pozostaje bez echa. Tym razem sposobnością do zabrania głosu stało się dla niej Święto Konstytucji 3 Maja .

Na profilu Kingi pojawiła się obszerna odezwa, w której przebywająca obecnie na Malediwach dziennikarka ponownie punktuje szkodliwą politykę PiS-u i wytyka rządzącym hipokryzję . Jak twierdzi, poczynania przedstawicieli partii rządzącej są "tańcem na gronie Konstytucji", a najgłośniej o szacunku do niej mówią ci, którzy traktują zawarte tam zapisy wybiórczo i dla własnych politycznych korzyści. Swoją odezwę do polityków i wszystkich Polaków okrasiła z kolei zdjęciem, na którym pozuje w tle malediwskiej plaży z konstytucją w dłoniach.

Tańce na grobie Konstytucji i Krajowy Program Odbudowy (KPO), czyli nie dajmy się oszukać PiS-owi! Święto Konstytucji najhuczniej obchodzili wczoraj ci, którzy od 6 lat ją niszczą. PiS świętujący Konstytucję 3 maja, tę, która wprowadzała trójpodział władzy i wolne, niezawisłe sądy, to była polityczna hucpa . Dziś czeka nas kolejna odsłona w teatrze absurdu, czyli głosowanie w Sejmie nad Krajowym Programem Odbudowy - o odbudowie finansowanej z europejskiej kasy będą mówić ci, którzy niszczą, kradną, wsadzają beztalencia na najwyższe stołki i... plują na Unię ("wyimaginowana wspólnota", która, zdaniem Kaczyńskiego, jest "na drodze do upadku") - grzmi Kinga.

PiS przesunie do finansowanego przez Unię "programu odbudowy" projekty do tej pory ujęte w budżecie. Uwolnione w ten sposób środki Skarbu Państwa wyda na swoje cele, np. na TVP czy dla innych "Rydzyków", dzięki którym zagwarantuje sobie propagandę i zwycięstwo w kolejnych wyborach. W międzyczasie polski Trybunał NIEkonstytucyjny uzna, że prawo europejskie nie ma prymatu nad polskim i z europejskiej kontroli praworządności będą nici (odpowiedzialna za to głosowanie w pseudo TK Pawłowicz sprytnie przesunęła jego termin na połowę maja, licząc na to, że do tego czasu PiS z poparciem lewicy przegłosuje KPO). Dlatego zabezpieczmy się skutecznie!!! Żądajmy tego głośno od tych, którzy reprezentują nas w parlamencie - czytamy.