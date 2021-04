Kinga Rusin OSTRO o odwołaniu Adama Bodnara z funkcji RPO: "DORZYNA SIĘ kolejną instytucję państwa prawa"

Aris 59 min. temu zgłoś do moderacji 123 23 Odpowiedz

Influencerzy nie są absolutnie żadnym wzorem postępowania w sprawach politycznych, bo każdy patrzy na siebie. Dlaczego główny elektorat PiSu to osoby 60 plus? Bo dostali najwięcej od PiSu, a starsi ludzie (w przeciwieństwie do młodych) są najbardziej wiernym i wdzięcznym elektoratem. Za czasów Platformy rewaloryzacja emerytur wynosiła kilka złotych rocznie, a teraz? To jest przepaść, więc nic dziwnego że emeryci popierają PiS. To duży elektorat, który Platforma miała gdzieś.