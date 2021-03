Kinga Rusin znów uderza w PiS i dyskretnie przypomina, że mieszka na Malediwach: "Tak, spod palmy widać, CO SIĘ W POLSCE WYPRAWIA"

Amelia 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Wyprzedałam wszystko co się dało, żeby ratować biznes. Niestety, gdy tylko trochę się ruszyło, to oczywiście dobił nas kolejny lockdown. Oszczędności się topią, brak zleceń, brak pracy... W koło wszyscy w panice, bo gospodarka pada. Znajomi, rodzina proszą o pożyczki, chociaż po 100 zł na jedzenie. Jedni się trzymają, a innym pandemia odebrała wszystko. Ale kto by się tego spodziewał? Mi serce pęka, bo nie mogę wszystkim pomóc. A sama mam może środków na jeszcze 2 miesiące życia. Nie wiem jak to będzie. Bo w okolicy nie ma nawet pracy fizycznej. Wszystko podrożało, trudno nawet samochód sprzedać, bo ludzie nie mają na to teraz pieniędzy. Nie wiem co będzie za 2 miesiące... Nie śpię, nie jem, płaczę... stres wykończy mnie prędzej niż covid.