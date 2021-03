Jakub Żulczyk uderza w Kingę Rusin i jej "zaangażowane politycznie" zdjęcie z plaży: "Chodzi o elementarne WYCZUCIE SMAKU"

boziuboziu przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

O tototo! To samo pisałam przed paroma dniami i fajnie, że ktoś to głośno powiedział. Buńczuczne wojowanie z dala od problemów, wieczne krytykowanie zamiast realnego działania na miejscu to zwykłe wygodnictwo, tchórzowato i postawa: "to wy róbcie, a ja poczekam a jak się potknięcie to chętnie wam pojadę". Gwiazda z taką pozycją i zasięgami mogłaby zdziałać wiele dobrego, a nie tylko używać ich do wiecznego "ujadania z raju".