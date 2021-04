Kinga Rusin informuje, że pomogła finansowo pielęgniarkom. "Jako społeczeństwo mamy w stosunku do nich WIELKI DŁUG"

Szerokim gestem Kinga wykazała się po raz kolejny w piątek, kiedy to wykorzystała media społecznościowe, aby zachęcić fanów do składania darowizn na rzecz pracownic służby zdrowia: pielęgniarek, lekarek, położnych, ratowniczek medycznych i wszystkich tych, które swoją pracą ratują ludzkie życie.

To kobiety, które ponad rodziną stawiają chorych ludzi. Spędzają teraz w szpitalach całe dnie i noce bez odpoczynku, często bez snu, pracują do kresu wytrzymałości, narażając swoje własne zdrowie. Zdarza się, że płacą za to najwyższą cenę... W Święta nie odejdą od łóżek, nie przestaną jeździć w pogotowiu, nie wezmą wolnego, nie zobaczą się z najbliższymi. Jako społeczeństwo mamy w stosunku do nich wielki dług - pisze Rusin, bez grama makijażu na twarz.