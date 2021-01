Tak wygląda edukacja seksualna według nauk JPII, którą zaleca minister Czarnek: Antykoncepcja to morderstwo, a żona powinna chwalić męża 5 razy dziennie

"Mądrości" zawarte w lekturze Siemion wypunktowała redakcja Asz Dziennika, ponieważ w istocie brzmią one jak (mało śmieszny) żart. Dowiadujemy się m.in., że stosowanie antykoncepcji jest z grubsza tym, co... zamordowanie babci.

Bardzo dosadnie, czym jest antykoncepcja, przedstawił Christopher West - amerykański popularyzator teologii ciała w USA, podczas jednego ze swoich wystąpień w Krakowie w 2008 r. Stwierdził on, że różnica pomiędzy stosowaniem środków antykoncepcyjnych, a czekaniem na dni bezpłodne, jest mniej więcej taka sama, jak różnica pomiędzy zabiciem babci, a czekaniem, aż sama umrze . Jest różnica? Jest. W pierwszym przypadku to akt morderstwa, w drugim czekamy, aż babcia umrze, ale w naturalnym procesie. Jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć różnicę między eutanazją, a naturalną śmiercią, możemy też zrozumieć, może też zrozumieć różnicę między antykoncepcją, a naturalnym planowaniem. Mocne? Mocne! - pisze Magdalena Siemion.

Wyobraź sobie, że masz najnowszy model iPhone'a i właśnie wpadłeś na genialny pomysł, by dać go swojej młodszej siostrze. Bardzo cię prosiła, a ty masz dobre serce, więc jej go dałeś. Za chwilę przychodzi twój brat i prosi, abyś jemu też dał ten telefon. Ale ty właśnie oddałeś go siostrze. Czy możesz dać telefon bratu, telefon, którego nie masz? Nie jestem pewna, czy to dobra analogia, ale coś podobnego dzieje się z naszym ciałem - raz komuś oddanym. Jeżeli coś komuś daję, to więcej tego nie mam. Nie mogę więc oddać swojego ciała po raz drugi, piąty czy setny! Nie ma takiej możliwości. Proste? Proste! - twierdzi autorka poradnika.