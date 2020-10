Przemysław Czarnek MIMO ZAKAZU odwiedził babcię w szpitalu? "Pacjenci ZARAŻENI"

Mka 20 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Moja córka jest w szpitalu. Ma 22 lata. A byłam sceptyczna co do maseczek. Ona nie. Chodziła w maseczce nawet jak nie trzeba. Zaraziła swojego chłopaka z którym mieszka. On 30 lat. Chorzy od dwóch tygodni. Jest oslabienie i brak smaku. Gorączka ustąpiła po 3 dniach. Kaszel jest nadal.