Kinga Rusin UDERZA w PiS i Andrzeja Dudę ze stoku narciarskiego: "Nigdy nie zapomnimy PIEKŁA KOBIET..."

W niedzielę Rusin postanowiła zabrać głos w sprawie tragedii, która wstrząsnęła Polską, czyli śmierci syna posłanki PO Magdaleny Filiks . Była prowadząca "Dzień Dobry TVN" opisała okoliczności dramatu, bez ogródek stwierdzając, że do samobójstwa 15-letniego Mikołaja przyczynił się "pisowski funkcjonariusz" , przytaczając również jego wcześniejsze "dokonania".

Kinga Rusin uderza w Andrzeja Dudę ze stoku narciarskiego

Propozycje zawodów z Prezydentem Dudą, jako pojedynku narciarskiego kobieta-mężczyzna, które padają w wiadomościach prywatnych (dziękuję przy okazji za pochwały moich umiejętności), uważam za niedorzeczne. Nie muszę chyba mówić dlaczego - zaczęła swój wywód Kinia. Nie chodzi tylko o to, żeby nie ocieplać wizerunku Głównego Funkcjonariusza PiS, który wielokrotnie łamał konstytucję, podpisywał ustawy dające miliardy TVP-Szczujni, dawał ordery Duklanowskim. Przede wszystkim dlatego, że KAŻDY funkcjonariusz PiS jest współodpowiedzialny za to, co się w Polsce obecnie dzieje.