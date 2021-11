Kinga Rusin w końcu zabrała głos w sprawie uchodźców. Chwali się, że wpłaciła 30 TYSIĘCY i... uderza w Annę Popek! "Niech Bóg osądzi ich wszystkich"

Niki 21 min. temu zgłoś do moderacji 87 14 Odpowiedz

Słuchajcie, to co się dzieje na granicy, to jakiś koszmar. Niech się już skończy. Może jestem chytrym egoistą, który nie chce się z nikim dzielić, ale ja chcę, żeby w moim kraju było bezpiecznie (np. wyjść na ulicę itp.). Jak słyszę o nożownikach we Francji, czy Niemczech to mam dreszcze na samą myśl.