Kinga Rusin wbija szpilę (?) Robertowi Karasiowi i wspomina o pewnych substancjach. "Przyjęliśmy DOZWOLONĄ dawkę przyjemności"

Mój ex też drinki koniaki wieczorami rano do pracy miał być trzeźwy ,ale mówił raz się udało to dlaczego nie ma się udać za drugim razem ? W firmie na bramce co 2 osoba ma sprawdzane % szef mówił wypiłeś lepiej zrób sobie wolne . No ale raz się udało i później też więc dalej praktykował . Złapali go , dostał pouczenie i przymusowy urlop ale później sprawdzali go za kadym razem i wstyd był na całą firmę bo jego stanowisko jest odpowiedzialne i nie mogą sobie pozwolić na osoby pod wpływem . Karaś oszukał i powinien za to beknąć .