Kinga Rusin wdzięczy się do zdjęć w zanzibarskiej willi za 50 tys. złotych tygodniowo: "W obiektywie Marka" (ZDJĘCIA)

A co u tego psychopaty z top model co trzyma pieska w budzie na mrozie, teraz upały, to pewnie tak samo , oby mu wody chociaż dal, że takie cod jie jest karane... Mógłby oddać tego psa, po co ludziom zwierzęta jak nie mają czasu ,chęci czy kasy żeby się nimi zajmować. Są ci co mogą wiex lepiej oddać niż zamęczać.