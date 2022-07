Kinga Rusin poleciała nad Nilem! Fani pytają o "prywatny odrzutowiec"...

Od czasu odejścia z szeregów TVN Kinga Rusin korzysta z życia, ile się da. Dziennikarka w ostatnich latach dała się poznać jako jedna z najbardziej zapalonych podróżniczek polskiego show biznesu. W związku z zamiłowaniem do zagranicznych wojaży celebrytka okazjonalnie bywa w ojczyźnie i konsekwentnie odwiedza coraz to nowe zakątki globu. Jedynie w ostatnim czasie Kinga szalała na kajcie na Rodos, brylowała w Saint-Tropez, a później podziwiała zmagania Igi Światek na kortach w Paryżu. Na początku lipca gwiazda zawitała do ojczyzny, gdzie wystrojona wybrała się na tajemnicze "party". Niedługo później ruszyła zaś w kolejną podróż.