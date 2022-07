Kinga Rusin szykuje się na imprezę. Fani: "Wygląda pani jakoś tak INACZEJ" (FOTO)

Kinga Rusin w ostatnim czasie niezwykle intensywnie zwiedza świat, co rusz zmieniając miejsce swojego pobytu. Jakiś czas temu dziennikarka zawitała w Grecji, co w szczegółach relacjonowała na swoim Instagramie. Wygląda na to, że aktualnie powróciła do Polski i znalazła chwilę, aby wybrać się na "tajemnicze party".