Kinga Rusin zaprzecza sugestiom, jakoby była "resortowym dzieckiem": "Mama zarabiała w DOLARACH. Nie załatwiła mi pracy na wizji"

W środę informowaliśmy o nowym wpisie Kingi Rusin , w którym z nutką nostalgii opisała to, jak ponad trzy dekady temu pojechała na wakacje z mamą na Hawaje. Post opatrzyła serią zdjęć z czasów, gdy eksplorowały razem Maui. Zgodnie z tradycją, komentujący byli po jej wyznaniu dość podzieleni, a niektórzy pytali nawet o to, jak udało im się wtedy uzbierać wystarczającą kwotę na taką podróż.

To było przeżycie nie do opisania! Nigdy wcześniej nie byłam w tropikach, nigdy nie zetknęłam się z taką nieziemską przyrodą, krystaliczną, turkusową wodą i bogatą, lokalną kulturą. Nie wiem, czy to właśnie nie w tamtej chwili narodziła się we mnie pasja do dalekich podróży, która czekała tyle lat na realizację... - pisała.