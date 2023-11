Kinga Zawodnik o ciemnych stronach operacji zmniejszenia żołądka: "Myślałam, że TEN PROBLEM mnie nie dotknie..."

Fiona 27 min. temu zgłoś do moderacji 17 3 Odpowiedz

Jprd ileż można słuchać tego typu bredni, owszem otyłość to choroba ale kto chociaż trochę oglądał program z nią to wie że ta kobieta ruchu miała zero, zdrowy tryb życia był jej obcy o dobrej zbilansowanej diecie to już nie wspomnę. Zapal miała może na max 2 tyg do wszystkiego a teraz wszędzie gada o tej operacji i innych bzdurach serio nie idzie tego sluchac. Zero samodyscypliny, zero samozaparcia ino zawsze na skróty. A kompletnie mnie rozwaliło jak stwierdziła że TERAZ to trzeba nad sobą popracować, zdrowe jedzenie itd? To wcześniej nie można tak było?