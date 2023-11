Kinga Zawodnik pokazała, jak wygląda CZTERY MIESIĄCE po operacji bariatrycznej! Schudła ponad 30 kilogramów (FOTO)

Kinga Zawodnik , która wyjściowo ważyła prawie 150 kilogramów, nie ukrywa, że zmniejszenie żołądka to nie przelewki. W sieci relacjonuje to, jak goi się jej ciało i jak zmienia się codzienne życie.

Kinga Zawodnik pokazała, jak wygląda po operacji zmniejszenia żołądka. Zdradza, ile schudła

Dziś mija czwarty miesiąc. Na wadze - 32,4 kg. Dużo się ruszam, ćwiczę, spaceruję, chodzę na basen, wróciłam do swoich treningów MMA, a zjedzeniem jest różnie. Nie zawsze wszystko zjem, ale pilnuję, by moje posiłki były urozmaicone. I ta waga spada dosyć szybko. Może nawet trochę za szybko. Może nawet trochę się tego zaczynam już bać. Może chciałabym, aby wolniej ta waga spadała. Dużo mam myśli w głowie - pisze niepewnie Kinga, która w krótkim czasie udało się sporo stracić na wadze.

Kinga Zawodnik dzieli się refleksjami po operacji bariatrycznej

Jestem pod stałą kontrolą i wszystko jest w porządku z moim odchudzaniem. Jedno jest pewne, idę po swoje zdrowie. Tak zmieniał i zmienia się mój brzuch, jak widzicie na filmiku. Nie wiem czemu, ale jak teraz piszę ten post, to mam łzy w oczach. Często pytacie, czy drugi raz zrobiłabym to samo? Tak! Nie żałuję swojej decyzji i nie będę żałować. Ale wiecie co? Teraz kiedy systematycznie zaprzyjaźniłam się z aktywnością i zdrowym jedzeniem, to faktycznie raz zaczęłam "gdybać", czemu nie mogłam być w tym wytrwała wcześniej, ale najwidoczniej coś dzieje się po coś i wiem, że już tych samych błędów nie popełnię - przekonuje.