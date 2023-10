Kinga Zawodnik pokazała RANY po operacji zmniejszenia żołądka: "Teraz goją się BARDZO ŁADNIE" (ZDJĘCIA)

Znana doskonale widzom TVN Style Kinga Zawodnik od paru miesięcy pieczołowicie relacjonuje za pośrednictwem mediów społecznościowych powrót do zdrowia po poddaniu się z wielką pompą operacji zmniejszenia żołądka. Celebrytka już wcześniej chwaliła spektakularnymi efektami utraty wagi, ale też i pokazywała proces rekonwalescencji. Tym razem zaprezentowała swój pokryty bliznami brzuch w pełnej okazałości .

Zobacz także: Siwiec o operacji zatok: "Co ja w tym nosie miałam! Lata zaniedbań!"

Kinga Zawodnik pokazała efekty operacji bariatrycznej

Zawodnik opublikowała na Instagramie krótki filmik, na którym przedstawia, jak jej brzuch zmieniał się przez ostatnie miesiące od lipca - kiedy to przeprowadzono zabieg, do końca września. Zostaliśmy do tego zapewnieni, że na chwilę obecną brzuch wygląda jeszcze lepiej niż na materiale wideo.