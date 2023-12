Kinga Zawodnik zdradza, ILE SCHUDŁA po operacji zmniejszenia żołądka: "Ciężko jest zaakceptować tę zmianę…" (FOTO)

Kaszmirowa 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Gdy przekroczy się pewna wage to nie ma mocnych trzeba iść na taką operacje. Im więcej kg to tym trudniej schudnac ,wydłuża się czas chudnięcia.Ludziom ciężko schudnac nieraz 20 kilo a co dopiero 70 kilo lub więcej, idzie się wykończyć. Krytykują te operacje ci ludzie którzy są szczupli a gdyby tak przytyli do 150 kilo od razu by poszli ciąć.