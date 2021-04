Klara Lewandowska PRZERWAŁA wywiad Roberta... (WIDEO)

abcdef 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Widzę, że tu mnóstwo osób zwraca uwagę, że angielski Lewandowskiego wypadł źle przez opóźnienie i słabą jakość połączenia. Na pewno macie rację w pewnym stopniu, ale wystarczy posłuchać ostatniego zdania i jest ono tak niegramatyczne, że o biegłej znajomości angielskiego nie może być mowy. Pierwszej połowy zdania nawet nie umiem zapisać,a w drugiej mówi "I don't know what she choose today, I had to ask her". No sorry, kochani, ale w tłumaczeniu to znaczy "Nie wiem co ona wybierać dzisiaj, musiałem ją zapytać". Jeżeli to jest biegłość, to jaki poziom reprezentują ci, co faktycznie znają angielski?:D:D:D:D:D