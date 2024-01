Klaudia Carlos i Robert El Gendy zadebiutowali w "Pytaniu na Śniadanie". Widzowie mają MIESZANE odczucia. Sporo komentarzy

Minione wybory parlamentarne sprawiły, że chociaż Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło, to władza jest dziś w rękach opozycji, która już wprowadza zasadnicze zmiany w TVP. Po roszadach w redakcjach informacyjnych przyszedł czas na szeroko pojęty lifestyle. W Telewizji Polskiej dotyczy to przede wszystkim redakcji "Pytania na śniadanie", z którą właściwie z dnia na dzień musiały pożegnać się Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska . Dzień później nowa szefowa "PnŚ" przekazała, że stacja rozstała się z Robertem Rozmusem oraz Małgorzatą Tomaszewską .

Do grona prowadzących śniadaniówki zdążyły już także dołączyć dwie nowe twarze - Joanna Górska i Robert Stockinger . W piątek duet gospodarzy po raz pierwszy powitał widzów o poranku. Debiut pary podzielił widzów.

Klaudia Carlos i Robert El Gendy w "Pytaniu na śniadanie"

To jeszcze nie koniec zmian personalnych w "PnŚ". Poprowadzenie niedzielnego wydania programu powierzono dwójce nowych prezenterów, Klaudii Carols i Robertowi El Gendy . Ten drugi w przeszłości już był już gospodarzem porannego show TVP. Z programu odszedł we wrześniu 2022 roku. Śniadaniówkę prowadził od 2018 roku, najpierw w duecie z Tamarą Gonzalez Pereą , a po jej odejściu ze zmieniającymi się współprowadzącymi. Pojawiał się też w programach sportowych oraz paśmie "Wstaje dzień" w TVP Info.

Jego ekranowa partnerka, Klaudia Carlos-Mache j, to absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na UAM w Poznaniu. W latach 1997-2011 prowadziła serwis sportowy w TVN, a od 2006 roku również "Sportowe podsumowanie dnia" w TVN24. Podobnie jak El Gendy, Carlos również związana była w przeszłości z publicznym nadawcą: w TVP prowadziła programy: "Kawa czy herbata?", "Zdrowo z Jedynką", "Dzień dobry w sobotę".

Nie da się nie zauważyć, że Klaudia i Robert zostali przyjęci przez widzów ze znacznie większym entuzjazmem niż w przypadku Joanny i Roberta. Mimo zżerającej tremy, do której oboje się przyznali, Carlos-Machej i El Gendy poradzili sobie przed kamerą całkiem nieźle, co nie uszło uwadze internautów.

Wreszcie, po niezrozumiałych zmianach ponownie ciepła, normalna para prowadzących; Prowadzący Robert El Gendy i Pani Carlos. Super duet naturalny, miło się Was słucha, jakaś lekkość przez Was przebija. Bardzo pozytywnie; Pozdrawiam nowych prowadzących, przyjemnie się Was ogląda. Powodzenia - pisali.