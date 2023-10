Klaudia El Dursi BRONI SIĘ przed krytyką po ripoście stacji paliw. Zwróciła uwagę na istotny szczegół: "Limit OSZCZERSTW się wyczerpał"

Ona 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

To naprawdę wszystko jest strasznie chore kompletnie nie rozumiem po co ona w ogóle to nagrała Czy ktoś jej za to zapłacił czy naprawdę jest taką idiotką że wszystko wrzuca do sieci... Oprócz ładnej buzi kompletnie nie ma niczego do zaoferowania, nie wiem kto dał jej tą posadę ale to co ona wyprawia w ostatnich miesiącach to po prostu powinno być również sprawdzone przez youtuberów tak samo jak pseudo kariery innych pseudo modelek. Nigdy nie darzyłam jej sympatią ale mam wrażenie że ona wszystko robi za pieniądze i wszystko robi pod publikę i cały czas jedzie tylko i wyłącznie na ładnej buzi ( nie można odmówić jej urody Ale biorąc pod uwagę ile zainwestowała w tą urodę i biorąc pod uwagę ile wydała na to pieniędzy...no to sorry , ale jeżeli każda kobieta miałaby takie fundusze to każda kobieta byłaby przepiękna) sorry ,ale dla mnie to jest CYRK