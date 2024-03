Klaudia El Dursi chudnie przez chorobę. Zdradza, jak obecnie się czuje. "To był ciężki czas, chcę o nim zapomnieć"

Polonia 17 min. temu zgłoś do moderacji 26 5 Odpowiedz

To bardzo ważne jest dla Polski. W stanach Zjednoczonych prokuratura ogłosiła że za przestępstwa bidena z czasów gdzie był wice prezydentem nie będą mu stawiać zarzutów bo jest niezdolny do przesłuchania z powodu demencji starczej. Myli fakty nie poznaje ludzi itd. Cejrowski na kanale studio dziki zachód kilka dni temu w materiale coś o unii w tytule w 14 minucie 📽️ upublicznia dokumenty z prokuratury. Jeśli to fejk powinien odpowiedzieć jeśli nie to mamy problem bo dziadek rozkazuje polskim politykom rzeczy wbrew woli narodu polskiego