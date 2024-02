Klaudia El Dursi pokazała BYŁEGO! Zapozował do wspólnego zdjęcia z jej aktualnym partnerem i dziećmi. "Jacy ojcowie, tacy synowie" (FOTO)

Klaudia El Dursi jest jedną z nielicznych uczestniczek "Top Model" , którym na dobre udało się zagrzać miejsce w show biznesie. Co prawda nie została pełnoetatową modelką, spełnia się w roli prowadzącej telewizyjne show. Aktualnie przebywa w Wietnamie, gdzie kręci najnowszy sezon "Hotelu Paradise". Bydgoszczance w wyjeździe służbowym tradycyjnie towarzyszą bliscy. To właśnie w egzotycznym państwie świętowała ostatnio 15. urodziny starszego syna.

Klaudia El Dursi pokazała ojca starszego syna. Zapozował do wspólnego zdjęcia z ojcem jej młodszego syna

Tymczasem w Singapurze. Jacy ojcowie, tacy synowie - podpisała kadr z latoroślami, partnerem Jackiem Leszczyńskim i eks, dając do zrozumienia, że zdążyli się już przetransportować do kolejnego położonego w Azji kraju.

Straciłam pokarm. To było pierwsze podcięcie skrzydeł, bo to karmienie piersią było moim marzeniem. (...) To był pierwszy taki ciężki moment. Do mamy nie wróciłam, wtedy pomogła mi przyjaciółka z liceum. (...) Potem wróciłam do tego ojca mojego dziecka. Pomyślałam sobie, że to ważne dla dziecka, żeby wychowywało się z ojcem. Ale okazało się, że już naprawdę nie dam rady i w listopadzie wyprowadziłam się na dobre. Moja mama uważała, że dziecko musi się wychowywać z ojcem i że powinnam się poświęcić dla tego dziecka - opowiadała Żurnaliście.