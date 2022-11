Klaudia El Dursi chwali się luksusowymi wnętrzami nowego mieszkania i zapowiada przeprowadzkę: "To już są DNI" (ZDJĘCIA)

Klaudia El Dursi bez wątpienia należy do grona miłośniczek mediów społecznościowych. Niedoszła "tap madl" i prowadząca "Hotel Paradise" na co dzień ochoczo dokumentuje swoje życie na Instagramie, dzieląc się efektami sesji zdjęciowych czy kolejnych zagranicznych podróży. Na profilu "skromnej krawcowej" nie brakuje także nieco bardziej odważnych ujęć - niedawno celebrytka powróciła na przykład pamięcią do nagiej ciążowej sesji.

Dzisiaj było poremontowe sprzątanie, co oznacza, że to już tuż-tuż - napisała z dumą pod zdjęciem wykonanym w windzie.

Wracam obładowana zakupami i tak sobie jadę samochodem i uświadomiłam sobie, że bardzo dawno jakoś nic do was nie mówiłam, ale to tylko dlatego, że jestem jakaś zaaferowana zbliżającą się przeprowadzką. Naprawdę już się nie mogę doczekać. A to już są po prostu dni - zapowiedziała podekscytowana.