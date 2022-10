Klaudia El Dursi wspomina NAGĄ SESJĘ z ciążowym brzuszkiem. Tak wyglądała prawie dekadę temu (FOTO)

Klaudia El Dursi niewątpliwie przeszła długą drogę do sławy. Najpierw próbowała swoich sił jako modelka i "wodzianka" w pewnym programie, a następnie stawiła się na casting do programu "Top Model", który okazał się dla niej katapultą do kariery w mediach. Dziś trudni się tym, o czym marzą rodzime influencerki: prowadzi randkowe show, bywa na salonach i reklamuje rozmaite produkty.