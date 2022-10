Przyodziana w białe BIKINI Klaudia El Dursi moczy stopy w basenie, zalotnie spoglądając w obiektyw (FOTO)

Klaudia 26 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Kiedy pierwszy raz ją zobaczyłam to byłam zachwycona ,miała piękne zdjęcia (to było z 6 lat temu ) teraz jest jej wszędzie za dużo ,jakby straciła ...nie wiem jak to nazwać -ciagle pokazuje ciało,tyłek ,to jest męczące już bo ile można ? Dziewczyna jest młoda zadbana ,ja to rozumiem ale po co tak ciągle pokazywać ..?! Szuka atencji bo ma kompleksy