Klaudia El Dursi eksponuje pośladki w PRZEŚWITUJĄCEJ spódnicy i eksperymentuje z piercingiem: "Zaszalałam z lookiem" (FOTO)

Tatiana 24 min. temu

Jezu, ta wypowiedź „zaszalałam z lookiem, wjechał piercing, gołe pośladki i kitki Indianki” jest po prostu godna stać na półce obok Mickiewicza i Słowackiego 🤦‍♀️ Co ta sentencja w ogóle wyraża?? To jest jakaś pustota tych czasów tiktokowej erudycji…. W tych głowach nic po prostu nie ma oprócz hulającego wiatru. I to są dorośli ludzie…! Nie dziwiłabym się dziecku…